تحرير محاضر لـ25 تاجرا لبيعهم سجائر بأزيد من التسعيرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ ، حملة لضبط التجار الذين يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بمراكز ومدن المحافظة.

وتمكنت الحملة فى مراكز المحافظة، من ضبط كميات كبيرة من السجائر لدى 25 تاجرًا من أصحاب محلات البقالة، يبيعون بأزيد من التسعيرة وبأسعار مضاعفة فى بعض الأماكن.

وضبطت حملة التموين 6 من أصحاب محلات البقالة يبيعون بأزيد من التسعيرة بمركز دسوق و 8 من أصحاب المحلات بمركز كفرالشيخ، و5 بمركز الرياض، و4 بمركز سيدى سالم، و2 بمركز مطوبس تبين أنهم يبيعون السجائر بأزيد من السعر الرسمي وبعضهم يبيع السجائر بأسعار مضاعفة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.