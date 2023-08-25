اليوم السابع
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ضبط 570 علبة سجائر بحوزة تاجر وتحرير 15 محضراً للمخالفين بكفر الشيخ

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:43 ص
ضبط 570 علبة سجائر بحوزة تاجر وتحرير 15 محضراً للمخالفين بكفر الشيخ سجائر- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من كمية كبيرة من علب السجائر، بدون فواتير وتباع بأزيد من السعر الرسمي، لدى صاحب محل بقالة لبيع سجائر بمدينة كفرالشيخ.

وضبطت حملة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، «م. ن. ع» 34 سنة، صاحب محل بقالة لبيع سجائر بمدينة كفرالشيخ وبحوزته 570 علبة سجائر محلية الصنع بدون فواتير، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين من تحرير 15 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار، خلال حملة على الأسواق، لضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من التسعيرة المقررة، وعدم حمل شهادات صحة.

 

 


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