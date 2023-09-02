تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب وطفل بمركز إطسا في محافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم ، المنعقدة بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانه سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. بتأجيل محاكمة هاني .أ، المتهم بقتل الطفل توفيق ممدوح (12 سنة) وسرقة التوك توك الخاص به، وقتل شريكه محمد.ب.م (38 سنة) لجلسة 20 سبتمبر الجاري، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للمتهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأحد 23 يوليو الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفل يدعى توفيق ممدوح مقتولًا وملقى داخل بحر الجعافرة بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد اختفاءه لفترة، وتبين أنّ السبب وراء مقتله، هو سرقة التوكتوك الخاص به، شوال، في بحر الجعافرة بمركز إطسا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنّ شخص يدعى هاني. أ.ج ومقيم بقرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وراء قتل الطفل المجني عليه، لسرقة التوك توك الخاص به.

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، لمروره بأزمة مالية، فاضطر لاستدراج المحني عليه، وقتله لسرقة أمواله والتوك توك الخاص به وبيعه.

واعترف المتهم أنها لم تكن الجريمة الأولى له، بل سبق وقتل صديقه وشريكه في العمل، وقام بتقطيع الجثة وتذويبها بمياه نار للتخلص من الجثة، ثم ألقى المتبقي منها في بحر يوسف بالفيوم، لخلاف بينهما على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم.

وتحرر المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم، ثم جرى إحالته لمحكمة الجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.