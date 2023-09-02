بعد فوزه بمهرجان إبداع 3 أعوام .. قصة شاب قناوى عشق الغناء من الصغر

قنا صابر سعيد

منذ نعومة أظافره عشق مجال الموسيقى والغناء، ففي المرحلة الابتدائية، كان يقف في الإذاعة المدرسية ويقدم بعض فقرات الغناء وأحب ذلك المجال بعد تشجيع معلميه والمحيطين له، حتى التحق بفرقة قنا القومية للموسيقى العربية وقدم العديد من الفقرات الغنائية في محافل مختلفة، غنى خلالها عن التراث القنائي والصعيدي ليصل إلى الجميع ليعبر عن نشأته بطريقته من خلال الفن، ومؤخرًا استطاع الوصول إلى نهائيات مسابقة إبداع للمرة الثالثة على التوالي بعد الحصول على المركز الأول للمحافظة في الغناء الفردي وفي انتظار الدور النهائي في المسابقة التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة.

ويجلس الشاب في أحد الأماكن المخصصة بقصر الثقافة يتدرب على أغانيه مع فرقته بالقصر حتى يصل لما يريد، فيعشق إسلام فارس، عضو الفرقة القومية للموسيقى، الطرب الأصيل والأغاني القديمة ويحب الاستماع إلى عبد الحليم حافظ مطربه المفضل، كما يغني الأغاني التراثية التي تعبر عن أصالة البلد الذي تربى وعاش فيه، ليحافظ على رسالته من خلال أغنياته، ويتطلع الشاب إلى الحصول على المركز الأول في مسابقة إبداع للغناء بعد الوصول المتتالي لها والتفرد بمركزها الأول في قنا.

وقال إسلام فارس، إن بداية حبه للغناء والموسيقى جاء في سن مبكر وهو في الدراسة والمرحلة الابتدائية، عن طريق معلمي الموسيقى وتقديم فقرات للإذاعة المدرسية، وبدأت الانطلاقة الحقيقة بعد الالتحاق بفرقة قنا للموسيقى العربية والتي ما زال متواجد بها يقدم مع الفرقة العديد من الفقرات والأغاني المختلفة في محافل متنوعة سواء داخل قصر ثقافة قنا أو خارجه، وشارك في العديد من المسابقات جاب خلالها محافظات الجمهورية.

وأوضح فارس، أنه شارك لأكثر من مرة في مهرجان إبداع ضمن مراكز الشباب وحصل على المركز الأول على مستوى المحافظة للغناء الفردي 3 مرات على التوالي، ويستعد بعد حصوله مؤخرًا على أول المحافظة للالتحاق بالتصفيات الأخيرة في مهرجان إبداع للموسم الرابع ومرحلة التحكيم النهائي.

وأشار إسلام فارس، إلي أنه يحب الأغاني القديمة والطرب الأصيل ومطربه المفضل هو عبد الحليم حافظ وعدد من مطربي ذلك الجيل القديم، كما أنه لا يريد تقليد أي مطرب ولكنه له صوته وطريقته الخاصة التي يعرف بها، ويتمنى أن يصل إلي ما يريد في مجال الغناء وحصد المركز الأول في مهرجان إبداع.