بدء التقديم الورقى فى المدينة الجامعية بالإسكندرية لطلاب الثانوية العامة اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تبدأ المدينة الجامعية بالإسكندرية اليوم السبت التقديم الورقى لطلاب الثانوية العامة الجدد ويستمر التقديم حتى 21 سبتمبر الجارى بمقر المدينة الجامعية بعزبة سعد.

جدير بالذكر أن المدينة الجامعية بالإسكندرية فتحت أبوابها للتقديم الإلكترونى خلال شهر أغسطس للطلاب الجدد والقدامى وتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين فى المدينة الجامعية للطلاب القدامى المستحقين للإقامة بالمدينة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى اجتماع مجلس الجامعة بضرورة تكثيف استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة التى تتطلبها المعامل والمُدرجات والقاعات الدراسية والمبانى، والمدن الجامعية، والمكتبات، والعيادات الطبية بالكليات قبل بدء الدراسة فى 30 سبتمبر القادم، وتوفير وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.