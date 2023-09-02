اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 02:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

انفجار قنبلة على جسر للمشاة فى أربيل بالعراق

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:00 ص
انفجار قنبلة على جسر للمشاة فى أربيل بالعراق تفجير فى كردستان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قنبلة انفجرت على جسر للمشاة في أربيل، الجمعة، دون أن يسفر الانفجار عن وقوع خسائر بشرية.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، أن القنبلة انفجرت على جسر للمشاة قرب مسجد "سبي" على شارع 60 متر في مدينة أربيل، لافتا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

بدورها، أفادت شبكة "رووداو الإعلامية"، أن فرق الشرطة و"الآسايش" ومكافحة الإرهاب والدفاع المدني تواجدت في مكان الانفجار، للتحقيق في ملابساته.

وأضافت أن فرق البلدية عملت على تنظيف المكان بعد انتهاء الفرق الأمنية من تحقيقاتها، ونقلت عن أصحاب محال تجارية قولهم إن دوي الانفجار كان قويا وأدى إلى فتح أبواب محالهم الآلية ما أصابهم بالدهشة، دون أن يعرفوا ما حصل بادئ الأمر.

وأشارت مراسلة "رووداو" إلى أن تحقيقات الفرق الأمنية استغرقت نحو ساعة، وأنها أخذت معها كاميرات المراقبة في المكان لغرض مراجعتها.

ونوهت إلى أن شهود عيان أفادوا بأنهم شاهدوا شخصا يعبر من الجسر، ما رجح فرض أن يكون الانفجار ناجما عن قنبلة صوتية.

وأكدت أن أحدا لم يكن على الجسر لحظة الانفجار، موضحة أن القليل من الأشخاص يستخدمون هذا الجسر. 


اربيل

العراق

الاكراد

كردستان

داعش

ارهاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة