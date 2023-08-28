انطلاق حملة "حقك تنظمى" مجانا بمستشفيات البحيرة بدءًا من 2 سبتمبر المقبل

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن إطلاق حملة صحية جديدة تحت عنوان "حقك تنظمى" يوم 2 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا.

وتأتى الحملة الصحية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمشاركة كافة القطاعات المعنية بمديرية الصحة بالبحيرة.

وقال الدكتور هانى جميعة وكيل الصحة بالبحيرة أن الحملة الجديدة تقدم خدماتها للفئات المستهدفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق النائية، مضيفا أن الحملة ستقدم خدماتها من يوم 2سبتمبر المقبل كمرحلة أولى فى إدارات " دمنهور - ايتاى البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات – الرحمانية".

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المرحلة الثانية من الحملة ستقام من يوم 10 سبتمبر المقبل فى إدارات "كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص – المحمودية".

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع المستشفيات المشاركة والوحدات المتنقلة دون أى مقابل مادى.