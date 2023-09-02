اليوم السابع
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انتشال جثمان سيدة عثر عليه طافيا فى ترعة كفر قنيش بالدقهلية

السبت، 02 سبتمبر 2023 01:19 م
انتشال جثمان سيدة عثر عليه طافيا فى ترعة كفر قنيش بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية – محمد الحبشى

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عثر أهالى قرية كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، على جثة سيدة فى العقد السابع من عمرها طافية على سطح المياه، وتم انتشال جثمانها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، ونقلها لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بالعثور على جثة سيدة فى ترعة كفر قنيش القديمة دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، ورجال الإنقاذ النهرى، وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أنه لسيدة تدعى عزيزة ع.ع.ال. وتبلغ من العمر 70 عاما، مقيمة بقرية كفر علام بمركز منية النصر.
 
وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز الأولية، أنه أثناء توجه السيدة لزيارة أقاربها بقرية كفر قنيش، أصيبت بغيبوبة سكر خلال سيرها بجوار الترعة وفقدت توازنها، وسقطت داخلها وتوفيت غرقا.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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