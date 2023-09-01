الحماية المدنية بالدقهلية تسيطر على حريق اندلع داخل استاد المنصورة

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب داخل كشك مشروبات بـ"استاد المنصورة" الرياضى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق داخل استاد المنصورة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب في كشك خشبي لبيع المشروبات داخل الاستاد، على مساحة 3x4 أمتار، ملك المواطن محمد ال.إ.ج.، وكان مغلقًا وقت الحادث، وتبين بالمعاينة الأولية أن السبب هو ماس كهربائي في توصيلات الثلاجة.

وأسفر الحريق عن التهام الكشك بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.