اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 02 سبتمبر 2023 02:30 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " ي.ز.ع"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين  وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 4 لفافات بلاستيكية كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته  الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

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جنايات سوهاج

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