المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمخدرات و3 سنوات لآخر لحيازة سلاح بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع.م" طالب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم باحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص ،وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

فى سياق متصل، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " ف.ا.م" 32 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.