القبض على المتهم بإلقاء ماء نار على شاب وابنه في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بإلقاء ماء نار على شاب وابنه، نتيجة خلافات في أوسيم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة شاب وإبنه بحروق، نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، أن عامل وإبنه أصيبا بحروق متفرقة بأنحاء جسدهما، نتيجة إلقاء أحد الأشخاص ماء النار عليهما، بسبب خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.