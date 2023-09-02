السيطرة على حريق اشتعل أعلى سطح عقار في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

اندلع حريق أعلى سطح عقار بمنطقة فيصل في الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بعقار بمنطقة فيصل في الهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالعقار، لكشف سبب اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.