الرئيس الإندونيسى: آسيان تحتاج إلى استراتيجية غير عادية وسط التحديات العالمية

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أعلن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تحتاج إلى استراتيجية تكتيكية غير عادية لمواجهة الاضطرابات العالمية الحالية.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن ويدودو قوله "وسط الوضع العالمى الحالى غير الجيد، تحتاج الآسيان إلى استراتيجية تكتيكية غير عادية".



وشدد على الحاجة إلى تعاون قوى فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وإعطاء أولوية للمصالح المشتركة، سواء فى العلاقات بين البلدان، أو بين رجال الأعمال، أو بين المجتمعات.



وتحت رئاسة إندونيسيا، نظم المجلس الاستشارى للأعمال التابع لآسيان "الآسيان-باكاك" (ASEAN-BAC) قمة الآسيان للأعمال والاستثمار 2023 التى تجمع أكثر من 2000 من قادة العالم والمديرين التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين الذين يمثلون الشركات المتعددة الجنسيات والإقليمية.



ووفقا لجوكو، تمكنت الآسيان من إثبات قدرتها على أن تكون منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة.



وقال إن النمو الاقتصادى لآسيان فى عام 2024 سيكون الأعلى فى العالم، إذ من المقدر أن يصل إلى 4.5 فى المائة كما تم إدراج رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) باعتبارها المنطقة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر.



وأكد على أنه "فى عام 2022، بلغت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الآسيان 17 فى المائة وكان هذا هو الأعلى بين المناطق النامية الأخرى"، مضيفا أنه بالنظر إلى المزايا والتحديات التى تواجهها الآسيان حاليًا، فمن المأمول أن يسهم المجلس الاستشارى للأعمال التابع لآسيان بدور أكبر فى صياغة وتنفيذ استراتيجيات تكتيكية للتعاون بين أصحاب المصلحة.