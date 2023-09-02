الجيش الصومالى يقتل 20 من عناصر "الشباب" الإرهابية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قتل الجيش الصومالى، ما لا يقل عن 20 إرهابيا من مليشيات الشباب جراء عميلة عسكرية نوعية قام بها الجيش الوطني الصومالى بالتعاون مع القوات الصديقة ضد مدينة "كنتواري” التابعة لإقليم شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب الإقليمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، قال ضباط في الجيش الصومالى :"إن العملية حققت الهدف المنشود، حيث تم قتل المتمردين أثناء تواجدهم في أحد المنازل بمدنية كنتواري التابعة للإقليم".

وكان أكد رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، أن الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية بالولايات، والمقاومة الشعبية، سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده، مشددا على أن الهدف من القضاء على الإرهاب هو ضمان الاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين.

وقال الرئيس الصومالي - في خطاب له أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت - "إن القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، وإن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكن من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وجلمدج، منوها بعمليات عسكرية ستكون ضد فلول المتمردين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند.

وتعاني ميليشيات (الشباب) "الخوارج" من ضعف كبير فيما يتعلق بقتالهم اليائس أمام جحافل القوات المسلحة، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، والقوات المحلية الصومالية.