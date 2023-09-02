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"التعليم": مصر تنضم رسميا للشراكة العالمية للتعليم "GPE”

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:45 ص
"التعليم": مصر تنضم رسميا للشراكة العالمية للتعليم "GPE” وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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ثمن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان الشراكة العالمية للتعليم "GPE" انضمام مصر رسميا كعضو في هذه الشراكة.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي أن الانضمام للشراكة العالمية للتعليم يدعم جهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024- 2029).
 
وقد أشادت الشراكة العالمية للتعليم "GPE" بالخطوات التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية للالتزام بوضع وتنفيذ خطة تطوير التعليم القائم على الأدلة.
 
كما أشادت الشراكة أيضا بإجراء وزارة التربية والتعليم المصرية حوارا مجتمعيا شاملا حول منظومة التعليم، مثمنة التزام الوزارة بوضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم (2024- 2029).
 
وترتكز رسالة الشراكة العالمية للتعليم "GPE" على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة.
 
كما تستهدف الشراكة تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول ونتائج التعلم والمساواة بين الجنسين من خلال أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي فرضتها الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقم.

 


الشراكة العالمية للتعليم GPE

انضمام مصر الشراكة العالمية للتعليم GPE

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