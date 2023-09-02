"التضامن" تبدأ غدا تسجيل بيانات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى الجامعات

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تكليف الدفعة "101" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتباراً من بداية شهر أكتوبر 2023، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من غدا الأحد.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.



مجالات التكليف في المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة و تكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.