الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة منها 14جديدًا و4 مساجد صيانة وتطويرًا

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 18 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية