اليوم السابع
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الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة منها 14جديدًا و4 مساجد صيانة وتطويرًا

السبت، 02 سبتمبر 2023 08:54 م
الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة منها 14جديدًا و4 مساجد صيانة وتطويرًا مساجد جديدة - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (  18 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. البراغتة – الميمون - الواسطى
2. العرب – قمن الروس - الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير
4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور
5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
6. عثمان بن عفان  - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان
7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول
 
 
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة 
9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط
11. الهدى – أم القصور - منفلوط
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية
14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه -  مركز إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر 
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين
 
 
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
4. الرحمة –  حاجر السباعية عزب نصر – السباعية
 
 

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