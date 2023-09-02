الأقصر تدعم الشباب والفتيات ببرنامج "It Hubs" بمركز شباب الضبعية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر ، تقديم الدعم للشباب والفتيات فى القرى والنجوع، عبر تنظيم فعاليات برنامج (It. Hubs) بأندية السكان بالأقصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة عبر منظومة العمل داخل مراكز الشباب، لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وفي هذا الصدد نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مشروع (It Hubs) بمركز شباب الضبعية التابع لإدارة شباب القرنة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.

وقامت بالعملية التدريبية للشباب والفتيات منال عثمان مدرب تكنولوجى معتمد، بحضور علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، وهبه محمد، حيث يهدف المشروع إلى تنمية المهارات التكنولوجية للشباب، والذى تم تنفيذه على مدار عشرة أيام تدريبية بداخل نادى سكان الضبعية (أوف لاين)، بالإضافة إلى يوم تدريب صحة إنجابية (أون لاين) فى الفترة من 20 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2023، وذلك تحت إشراف صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، والدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وفريق عمل الإدارة وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.