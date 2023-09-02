افتتاح 93 مشروعًا خدميًا جديدًا في الشرقية بمناسبة العيد القومى للمحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجارى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه و7 مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة 18 مليونا و700 ألف جنيه و3 مشروعات بقطاع الطرق والكبارى بتكلفة مليار و603 ملايين جنيه و41 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 242 مليون جنيه و29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 83 مليونا و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة جاده فى تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعى والشباب والرياضة والطب البيطرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.