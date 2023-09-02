استشاري صدر يقدم نصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد.. التزم بها

كتبت مروة محمود الياس

انتشر في الأيام الأخيرة تحور وصفه البعض بـ"الضعيف"، لفيروس كورونا المزعج، الذى أرق العالم على مدى سنين بداية من عام 2020، حتى تلاشت خطورته وتنفس الجميع الصعداء.

متحور جديد لكورونا أفزع البعض

إلا أنه ومنذ أيام قلائل أطل علينا بتحور ضعيف يطلق عليه EG5، وبدوره وحسب وصف الأطباء له على أنه سريع الانتشار، إلا أن خطورته لم تلق هذا الاهتمام، لأنها فى مرحلة عادية لا يمكن وصفها بالخطيرة.

الوقاية خير من العلاج

الدكتور ماهر الجارحى، استشارى الباطنة والصدر، ونائب مدير حميات مستشفى إمبابة، أوضح لـ"اليوم السابع"، أن هذا المحتوى الجديد، ما هو إلا سلالة ضعيفة لا يمكن الشعور بالذعر منها، ولكن لا يمكن أيضا إهمال علاجها أو الالتزام بالإجراءات الوقائية، سواء أثناء الإصابة، أو للوقاية من الإصابة بها بشكل عام.

تطعيم الإنفلونزا أولى خطوات الوقاية

وأكد "الجارحى" أهمية أن يحرص الإنسان على صحته ولا يستهين بهذا المتحور الجديد، فعليه أولاً أن يهتم بتعاطى تطعيم الإنفلونزا وبأسرع وقت للوقاية من الإصابة بهذا المتحور، كخطوة مهمة خلال شهور سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر، للوقاية من هذه السلالة.

العزل ونمط الحياة الصحية وأهميتها فى الوقاية من المتحور

وأضاف استشارى الباطنة، أن هناك الكثير من الخطوات للوقاية من الإصابة بمتحور EG5 ، وذلك من خلال تناول الطعام الصحى بشكل عام، والنوم بشكل متوازن، كذا محاولة عزل أى مصاب بهذا المتحور عزلاً وقتيًا جيدًا، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، التى تتراوح مدتها بين السبع حتى العشرة أيام، فبهذه الطريقة نقى أنفسنا كأصحاء من العدوى، وسهولة انتقال المرض، كذلك تجنب التواجد فى أماكن التجمعات بكثرة، وإن حدث ذلك نستخدم إجراءاتنا القديمة من استخدام للكحول والتباعد ولبس الكمامة.

ابتعدوا عن الوجبات السريعة

وأكد "ماهر"، أن الوجبات السريعة والتى تقلى بزيت مهدرج تقلل من مناعة الجسم بشكل عام، خاصة فى الأطفال، ما يجعلهم عرضة للإصابة أكثر من غيرهم بهذا المتحور، لذا وجب البعد عنها، وتناول وجبات متوازنة وصحية، تحتوى على الخضار والبروتين والطعام الصحى، والذى يتم طهوه جيدًا وبطريقة صحية.