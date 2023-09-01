رصد أول حالة إصابة بمتحور "كورونا" الجديد "بيرولا" فى فرنسا

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أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أنه تم رصد أول حالة إصابة بمتحور "كورونا" الجديد (BA.2.86)، المعروف باسم "بيرولا"، لأول مرة فى فرنسا، وذلك فى إقليم "أوب" فى شمال شرقى البلاد.

ويعد المتحور الجديد "بيرولا" BA.2.86 أحد المتحورات الجديدة لفيروس "كورونا"، التى تم الإعلان عنها مؤخرًا، وأضيفت إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة لدى منظمة الصحة العالمية.



وخضعت العينة لاختبارات وثبت إيجابيتها بالمتحور الجديد، وبذلك تنضم فرنسا إلى الدول الخمسة عشر التى اكتشفت فيها حالة واحدة على الأقل من هذا المتحور، من بينها الولايات المتحدة والدنمارك والسويد، وغيرها.



ويتمتع متحور "بيرولا" بخصوصية أدت إلى وضعه تحت المراقبة من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث يحتوى على بروتين سبايك، الذى يسمح لكوفيد باختراق الخلايا البشرية، على حوالى ثلاثين طفرة يمكن أن تسهل الإصابة وتجاوز المناعة المكتسبة من خلال العدوى أو اللقاحات السابقة.