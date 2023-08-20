هل تعانى من توقف التنفس أثناء النوم؟.. تعرف على طرق العلاج

كتبت إيناس البنا

هل تجد نفسك تكافح من أجل الحصول على ليلة نوم جيدة بسبب انقطاع التنفس أثناء النوم؟ أنت لست وحدك، قد تعانى من انقطاع النفس النومي.

ووفقًا لموقع "webmd"، توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب نوم شائع يمكن أن يعطل راحتك ويؤثر على صحتك العامة، ولكن الخبر السار هو أن هناك العديد من الطرق الرائعة التي يمكنك تجربتها لتحسين انقطاع التنفس أثناء النوم والاستمتاع أخيرًا بتلك الليالي المريحة التي كنت تتوق إليها.

"انقطاع النفس النومي هو حالة ينقطع فيها التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، قد يأخذ هذا شكل تقليل كبير في تدفق الهواء عند النوم أو توقف كامل للتنفس أثناء النوم، يشار إليها باسم "اضطرابات التنفس المتعلقة بالنوم"

أنواع توقف التنفس أثناء النوم

هناك نوعان من توقف التنفس أثناء النوم.

1. توقف التنفس أثناء النوم

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا لانقطاع النفس النومي، يحدث عندما يتم إغلاق مجرى الهواء العلوي عدة مرات أثناء النوم، أو خفض تدفق الهواء أو إيقافه تمامًا.

2. توقف التنفس المركزي أثناء النوم

يحدث ذلك عندما يفشل عقلك في نقل الإشارات الضرورية للتنفس. يمكن أن يحدث انقطاع النفس النومي المركزي بسبب الاضطرابات الطبية التي تضعف الطريقة التي ينظم بها دماغك مجرى الهواء وعضلات الصدر.

أنت بحاجة إلى تغيير نمط حياتك

ابدأ بتعديلات بسيطة في نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على انقطاع النفس أثناء النوم، حافظ على وزن صحي من خلال تناول نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. يمكن أن يساهم الوزن الزائد، خاصة حول الرقبة ، في انسداد مجرى الهواء أثناء النوم. يمكن أن يساعد الحد من استهلاك الكحول والإقلاع عن التدخين أيضًا ، حيث يعمل كلاهما على إرخاء عضلات الحلق ، مما يزيد من خطر انهيار مجرى الهواء.

وضعية النوم

صدق أو لا تصدق، تغيير وضع نومك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، يمكن أن يؤدي النوم على ظهرك إلى تفاقم أعراض انقطاع النفس أثناء النوم، حيث يسمح للسان والحنك الرخو بالانهيار إلى مؤخرة الحلق، بدلًا من ذلك ، حاول النوم على جانبك لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا، يمكنك استخدام الوسائد أو الأجهزة الموضعية لتشجيع النوم الجانبي.

علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP)

يعد علاج ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر معيارًا ذهبيًا لعلاج توقف التنفس أثناء النوم. "CPAP (الضغط الإيجابي المستمر للمجرى الهوائي) يتضمن استخدام جهاز يعمل بالبطارية لتوصيل ضغط إيجابي إلى مجرى الهواء للمريض أثناء نوم المريض، يساعد في الحفاظ على براءة اختراع مجرى الهواء ويمنع انقطاع التنفس.

أجهزة الفم

بالنسبة لأولئك الذين يجدون علاج ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر غير مريح، يمكن أن تغير الأجهزة الفموية قواعد اللعبة، تُلبس هذه الأجهزة في الفم وتساعد على إعادة وضع الفك واللسان لإبقاء مجرى الهواء مفتوحًا. غالبًا ما تستخدم في حالات انقطاع النفس النومي الخفيف إلى المتوسط ​​ويمكن أن توفر راحة ملحوظة.

العلاج الموضعي

إذا كان انقطاع النفس النومي أكثر وضوحًا عند النوم على ظهرك ، فقد يكون العلاج الموضعي هو الحل، يمكن للأجهزة المتخصصة ، مثل أجهزة التدريب الموضعية القابلة للارتداء، أن تنبهك عندما تنتقل إلى ظهرك أثناء النوم ، مما يدفعك إلى تغيير وضعك والحفاظ على مجرى الهواء خاليًا.

إدارة وزنك

يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا ضروريًا للتحكم في توقف التنفس أثناء النوم. يمكن أن يؤدي التخلص من الوزن الزائد إلى تقليل الأعراض ، حيث يقلل الضغط على مجرى الهواء.

الخيارات الجراحية

في الحالات الشديدة من انقطاع النفس النومي التي لا تستجيب بشكل جيد للعلاجات الأخرى ، يمكن التفكير في الجراحة. يمكن أن تختلف الإجراءات الجراحية، من إزالة الأنسجة الزائدة في الحلق إلى تغيير موضع الفك.

عادة ما يتم استكشاف هذه الخيارات بعد استنفاد الطرق الأخرى أو إذا كانت هناك عوامل تشريحية تساهم في الحالة.