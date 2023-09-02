اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالفيوم

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:14 ص
إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 7 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الاعلام بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الإعلام، بسبب خلافات الجيرة وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

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