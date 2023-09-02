اليوم السابع
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السبت، 02 سبتمبر 2023 12:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالفيوم

السبت، 02 سبتمبر 2023 10:50 ص
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالفيوم حادث تصادم
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق بحيرة قارون وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ونقل وميكروباص وأسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

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