إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق طنطا الزراعي

الغربية مصطفى عادل

أصيب 4 أشخاص بإصابات خطيرة في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق طنطا القاهرة الزراعي، بمحافظة الغربية ، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة الزراعي، وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص باصابات خطيرة، تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.