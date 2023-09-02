اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 03:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق طنطا الزراعي

السبت، 02 سبتمبر 2023 03:19 م
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق طنطا الزراعي انقلاب سيارة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص بإصابات خطيرة في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي على طريق طنطا القاهرة الزراعي، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة الزراعي، وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص باصابات خطيرة، تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

اخبار الحوادث

محافظة الغربية

طنطا

حادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة