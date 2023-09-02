اليوم السابع
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أوكرانيا تعول على ضمانات أمنية من 51 دولة

السبت، 02 سبتمبر 2023 06:00 ص
أوكرانيا تعول على ضمانات أمنية من 51 دولة حرب روسيا وأوكرانيا
وكالات

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أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانى ميخائيل بودولياك أن أوكرانيا تعول على الحصول على ضمانات أمنية من 51 دولة.

وقال بودولياك للتلفزيون الأوكراني، الجمعة: "سينضم إلى الدول الـ 28 التي تشارك في الاتفاقية الرسمية حول الضمانات الأمنية، جميع الآخرين الذين يشاركون في التحالف الداعم لأوكرانيا".

وأضاف: "نعتقد بوجود 51 دولة هذا ما يجب أن يكون الحزمة الأساسية من الضمانات الأمنية".

وأوضح أن المفاوضات جارية حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

يذكر أن دول مجموعة السبع أعلنت على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي عن التزامها بدعم أوكرانيا وضمان أمنها.

وأكدت أوكرانيا في وقت لاحق بدء المفاوضات حول اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة.


ميخائيل بودولياك

اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف



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