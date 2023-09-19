اليوم السابع
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9 توصيات من وزارة الزراعة لمزارعى البلح.. تعرف عليها

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 01:00 ص
9 توصيات من وزارة الزراعة لمزارعى البلح.. تعرف عليها مزارعو محصول نخيل البلح
كتبت ــ أسماء نصار

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أصدرت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر سبتمبر. 
 
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية المعمل المركزي لبحوث النخيل عن محصول نخيل البلح في الآتي:
 
1– تقليل الري لأصناف السيوي (الصعيدي) والتوقف عن الري صنف المجدول تماماً. 
 
2– تنظيف الجور من الحشائش وإعادة هيكلتها بعد جمع المحصول. 
 
3– تسميد متوازن خفيف في الأصناف التي جرى جمع المحصول منها.
 
‎4- رش الأصناف التي سبق جمعها "بارحي – زغلول – سماني – حياني" بمبيد حشري والتعفير للوقاية من سوسة النخيل الحمراء بعد الانتهاء من قطع السوباطات. 
 
‎5- نشر المصائد الضوئية لمكافحة فراشات وخنافس الثمار المخزونة مثل الأفيستيات بالحقل وتبخير المخازن وتطهيرها قبل تخزين المحصول الجديد. 
 
‎6- العمليات الزراعية  – تعليم الفسائل المراد فصلها خلال الشهر السابق والبدء في فصل الفسائل للأصناف التي جرى حصادها والترديم. 
 
‎7- يراعى الفصل بأدوات فصل خاصة بالنخيل مع تعقيم الأدوات بكلوراكس 10 % عند الفصل. 
 
‎8- زراعة الفسائل المفصولة في المشتل أو الأرض المستديمة مع مراعاة الرش بمبيدات فطرية مناسبة ومبيدات حشرية قبل الزراعة في الجو طبقاً لتوصية لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والغمس في منشط جذور متخصص للنخيل. 
 
‎9- الفسائل الصغيرة  الاستمرار في التسميد الأزوتي بنسبة ¼ سماد متوازن.  
 
 

البلح

محصول البلح

النخيل

الزراعة



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