28 كشفا جديدا باحتياطى 35 مليون برميل..7 معلومات عن إنتاج البترول بحقول خالدة

كتبت - مروة الغول

يعد الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد جزءاً من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الانتاج علاوة علي تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارقالملاوزير البترول والثروةالمعدنية، والذى أوضح ان تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج علي مستوي الانتاج وتضمنت أهم نتائج الأعمال لشركة خالدة للبترول المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022/2023 الأتى..

1- شهدت تطوراً ملحوظاً بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة ، حيث بلغ متوسط الانتاج اليومى حوالى 220 الف برميل مكافيء يومياً.

2- وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالى 2ر1 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

3-حيث تم حفر 91 بئراً لزيادة الانتاج وتنمية الاحتياطيات واكمال وحفر 37 بئراً استكشافية .

4-وقد اثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفاً جديداً خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافىء.

5- وجاء من ابرزها الكشف المتحقق فى البئر شرق برافو X1 بانتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز، والبئر شمال غرب سيوة X1-R بإنتاجية بلغت اكثر من 5100 برميل خام يومياً ، والكشف المتحقق فى البئر IO-1X بانتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يومياً.

6- كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة مطروح – غرب كنايس وانجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الامتياز فى اطار انشطة الاستكشاف.

7- انجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الانتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس ايجاباً على العملية الانتاجية ، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمى بكافة الحقول .