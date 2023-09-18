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وضع آبار حقل فراميد على الإنتاج.. 5 معلومات عن استخراج البترول بحقول عجيبة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:00 ص
وضع آبار حقل فراميد على الإنتاج.. 5 معلومات عن استخراج البترول بحقول عجيبة حقل بترول - "ارشيفية"
كتبت – مروة الغول

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يكثف قطاع البترول حالياً أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج حيث نجحت شركة عجيبة فى رفع معدلات انتاج الشركة من خلال الإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات التى ساهمت فى ذلك، وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء بالشركة وكانت كالتالى..

1-بلغت إجمالى استثمارات الشركة خلال العام المالى أكثر من 371 مليون دولار.

2 -نجحت فى تحقيق متوسط انتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

3-من خلال حفر 33 بئرًأ تنموية و3 آبار استكشافية.

4- نجاح الشركة فى تحقيق رقم قياسى جديد فى إنتاج الغاز حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يومياً.

5- نجاحها خلال الشهر الحالى فى وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يومياً، من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصة بطول 38 كيلو مترا.

 

ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جارٍ إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.


البترول

الغاز

مشروعات البترول

انتاج البترول



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