وكيل تعليم المنوفية فى جولة على المدارس استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وطارق سعد وكيل المديرية يرافقه كل من خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون ومحمود الفولى، يسرى عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، جوله ميدانية موسعة لعدد من مدارس مركز أشمون وذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والذى من المقرر انطلاقه أواخر الشهر الجارى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد والتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية بمركز أشمون.

وخلال الجولة تم تفقد عدد من المدارس المختلفة على مستوى مركز أشمون للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية، والتأكد من النظافة العامة بالمدارس باستخدام جميع أدوات النظافة، وكذا التأكد من كافة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بكافة المدارس للاطمئنان من توافر كافة شروط ومواصفات السلامة بها.

كما تم متابعة تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على الصحة العامة لأبناءنا الطلاب، كما تم التشديد بضرورة التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

من جانبه أكد النمر على حرصه الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للنهوض والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمركز أشمون، متمنيًا من المولى عزوجل أن يكون عاما دراسيا متميزا مليئًا بالنجاح والتفوق لجميع أبناءنا الطلاب، وأن تنعم بلادنا مصر بالأمن والأمان والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.