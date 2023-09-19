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التعليم تعلن منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:29 م
التعليم تعلن منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائى الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2023/2024، المقرر خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. 

 

منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024 :- 

 

المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا:

- الدرس الأول المستكشف النشط.

- الدرس الثانى التكنولوجيا وتطورها التاريخى (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).

- الدرس الثالث: مكونات جهاز الكمبيوتر.

- الدرس الرابع: البرمجيات وأنظمة التشغيل.

- الدرس الخامس: دعم الأشخاص ذوى الهمم.

- الدرس السادس: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشكلات الشائعة والحلول.

- الدرس السابع: جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها فى رسوم بيانية.

- الدرس الثامن: إعداد التقارير لنتائج الأبحاث (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).

 

المحور الثاني: احتياجات السلامة الرقمية:

- الدرس الأول المستكشف النشط (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).

- الدرس الثاني: المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها.

- الدرس الثالث: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحية وأخلاقية.

- الدرس الرابع: كيفية البحث على شبكة الإنترنت.

- الدرس الخامس كيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الإنترنت (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).

- الدرس السادس: من بإمكانه مساعدتك فى حل مشكلاتك أثناء استخدام شبكة الأنترنت.

- الدرس السابع: خطة شخصية للأمان الرقمي.

- الدرس الثامن.

 

منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي

المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا:

- الدرس الأول المستكشف النشط «إثرائى للقراءة والاطلاع فقط».

- الدرس الثانى :الأدوات الملحقة بالكمبيوتر.

- الدرس الثالث: الشبكات Networks.

- الدرس الرابع: أدوات التواصل الرقمي.

- الدرس الخامس: مشكلات الاتصال بشبكة الإنترنت وكيفية حلها.

- الدرس السادس: إدارة الملفات الرقمية.

- الدرس السابع: استراتيجيات البحث عن المعلومات «إثرائى للقراءة والاطلاع فقط».

- الدرس الثامن: مشاركة المعلومات.

 

المحور الثاني: احتياجات الأمن والسلامة الرقمية:

- الدرس الأول: المستكشف النشط «إثرائى للقراءة والاطلاع فقط».

- الدرس الثاني: حماية أنفسنا ومعلوماتنا.

- الدرس الثالث: سرية كلمة المرور.

-الدرس الرابع: كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة.

- الدرس الخامس: حقوق الملكية الفكرية.

- الدرس السادس: استخدام المصادر الرقمية.

- الدرس السابع: عمليات البحث المتقدمة.

- الدرس الثامن: توثيق المعلومات بطريقة صحيحة.

 


التربية والتعليم

منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

اخبار مصر



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