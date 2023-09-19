وسائل مواصلات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية بالوادى الجديد بدعم 50%

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تزامناً مع احتفالات العيد القومى للمحافظة مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه بسرعة توفير وسائل انتقال جماعية للعاملين المنتقلين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة بدعم من المحافظة بقيمة 50% من قيمة الاشتراك.