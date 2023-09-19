اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وسائل مواصلات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية بالوادى الجديد بدعم 50%

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:00 ص
وسائل مواصلات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية بالوادى الجديد بدعم 50% العاصمة الإدارية للوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تزامناً مع احتفالات العيد القومى للمحافظة مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه بسرعة توفير وسائل انتقال جماعية للعاملين المنتقلين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة بدعم من المحافظة بقيمة 50% من قيمة الاشتراك.
 
وقال الزملوط أنه تم إنجاز كافة منشآت العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتكون أكبر صرح خدمى على مساحة 101 فدان كنموذج مصغر من العاصمة الإدارية بالقاهرة وتم تنفيذ أكبر مجمع حكومى للمديريات والبدء فى تسكين الموظفين بها كما جرى تم الانتهاء من كافّة أعمال البنية التحتية والمرافق، والتشغيل التجريبى لأجهزة التكييف والتبريد والاتصالات؛ لضمان بدء العمل دون وجود عوائق، وتجهيز نقاط الإسعاف والحماية المدنية.

الوادى الجديد

العاصمة الإدارية بالوادى الجديد

ديوان محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

الصوب تحارب غلاء الأسعار فى الوادى الجديد.. 1820 صوبة وفرت الخضراوات بتخفيض 45%.. تدشين منافذ تابعة للوحدات المحلية لطرح المنتجات وإقبال غير مسبوق على الشراء.. رئيس مركز الداخلة يطرح مبادرة لصالح المواطنين..صور

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:30 م

محافظ الوادى الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:48 م

محافظ الوادى الجديد: أنجزنا طفرة شاملة فى تطوير قطاع التعليم بدعم القيادة السياسية

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:36 م

افتتاح عاصمة الوادى الجديد الإدارية أكتوبر.. وتعليمات بعدم تمليك زراعات داخل الحيز العمرانى

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 06:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة