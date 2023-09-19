وسائل مواصلات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية بالوادى الجديد بدعم 50%

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تزامناً مع احتفالات العيد القومى للمحافظة مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه بسرعة توفير وسائل انتقال جماعية للعاملين المنتقلين لمقر العاصمة الإدارية الجديدة بدعم من المحافظة بقيمة 50% من قيمة الاشتراك.
وقال الزملوط أنه تم إنجاز كافة منشآت العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتكون أكبر صرح خدمى على مساحة 101 فدان كنموذج مصغر من العاصمة الإدارية بالقاهرة وتم تنفيذ أكبر مجمع حكومى للمديريات والبدء فى تسكين الموظفين بها كما جرى تم الانتهاء من كافّة أعمال البنية التحتية والمرافق، والتشغيل التجريبى لأجهزة التكييف والتبريد والاتصالات؛ لضمان بدء العمل دون وجود عوائق، وتجهيز نقاط الإسعاف والحماية المدنية.
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