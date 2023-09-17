اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 12:48 م
محافظ الوادى الجديد يتابع التجهيزات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة محافظ الوادى الجديد خلال الجولة
الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، التجهيزات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من المسئولين المعنيين.
 
واطلع المحافظ على أعمال تركيب الإنترلوك بساحة السيارات الملحقة بالمول التجارى على مساحة 4000 متر مربع، مُوجهًا بسرعة إنهاء أعمال التركيب، وتنظيم أماكن اصطفاف السيارات، والانتهاء من أعمال التشجير واللاند سكيب بمحيط العاصمة مراعاةً للمظهر الحضارى.
 
كما تفقّد مقر مكتب المحافظ بالعاصمة، مُوجهًا بالانتهاء من أعمال الكهرباء والأسقف المعلقة والأرضيات، ومراجعة أعمال الحماية المدنية والمصعد الكهربائى، كما وجّه بتوسعة ساحة السيارات المُقابلة لمبنى قاعة المؤتمرات وربطها بمسار الطريق الرئيسي؛ لاستقبال ضيوف المحافظة.
 

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