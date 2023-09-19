وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة اليوم

البحيرة - ناصر جودة

تزور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء محافظة البحيرة، وذلك لافتتاح قصر ثقافة أبو المطامير بالظهير الصحراوى للمحافظة.

ويأتى هذا الافتتاح ضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، والذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

وتقوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة يرافقها عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة باستقبال وزيرة الثقافة خلال جولتها.

ويتضمن برنامج الزيارة رفع الستار عن اللوحة التذكارية لقصر ثقافة أبو المطامير وتفقد منفذ بيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، وكذلك تفقد محتويات القصر إضافة إلى تقديم عرض فنى بمناسبة إفتتاح قصر الثقافة .

يذكر أن خطة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة محافظة تتضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية إضافة إلى تنظيم احتفالات بمدينة رشيد وكذلك إطلاق ماراثون للدراجات تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 300 شاب بمدينة دمنهور.

وتحتفل محافظة البحيرة بالعيد القومي للمحافظة تخليدًا لانتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية واتخاذ تاريخ جلاء الإنجليز عن مصر بعد هزيمتهم في رشيد عيدَا قوميَا للمحافظة.