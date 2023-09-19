ميناء دمياط يستقبل 26 ألف طن قمح من روسيا.. اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل اليوم، 11 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 15 سفينة أخري، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة "PRINCE FAYZAH" و التي ترفع علم بربادوس، ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 26525 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15641 طنًا تشمل، 2650 طن مولاس و 2562 رمل و 10429 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33359 طن تشمل 250 طن سكر، و 3300 طن خردة، و 1190 طن زيت طعام، و5515 طن أبلاكاش و5300 قمح، و8486 طن حديد، و7857 ذرة، و1200 طن بضائع متنوعة، و1144 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 261 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 627 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4576 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 373348 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بضائع بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5298 شاحنة.