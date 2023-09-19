مقتل وإصابة 85 شخصا جراء عملية عسكرية تشنها أذربيجان فى ناجورنو قره باغ

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أعلنت السلطات الانفصالية فى إقليم ناجورنو قره باغ مقتل خمسة أشخاص وإصابة 80 آخرين جراء العملية التى تشنها القوات الأذرية فى الإقليم.



وجاء فى بيان لانفصاليى الإقليم، أن أذربيجان تستخدم فى العملية العسكرية التى أطلقتها اليوم /الثلاثاء/ سلاح الطيران الحربى والمدفعية والطائرات المسيرة، والقتال يمتد على كامل خط الجبهة.. بحسب ما أورده موقع "أرمينيا-نيوز".

كما أعلنت أذربيجان سقوط أول مدنى فى معارك إقليم ناجورنو قره باغ الانفصالى المتنازع عليه مع أرمينيا، بعد ساعات من إعلانها بدء عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب"، بحسب البيان.



من جانبه دعا رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، روسيا والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات" حيال العملية العسكرية التى تنفذها أذربيجان فى الإقليم.



يُشار إلى أن إقليم قرة باغ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان لكن منطقة منه تديرها سلطات انفصالية من عرقية الأرمن تقول أن المنطقة وطن أجدادها.. وتسبب النزاع على المنطقة فى نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتى عام 1991 أحدثهما فى عام 2020.



وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو الماضى، بعد أن اتهمت يريفان الحكومة فى باكو بتأجيج أزمة إنسانية فى إقليم ناجورنو قره باغ، بعدما أغلقت باكو العام الماضى ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذى يربط المنطقة بأرمينيا، وحيث تتواجد قوات حفظ سلام روسية.