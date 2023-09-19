مصرع شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة مع آخر فى ميت الخولى بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شاب مصرعه بعد تلقيه طعنة نافذة فى القلب، وذلك خلال مشاجرة مع آخر فى قرية ميت الخولى مؤمن التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزى، بوصول شاب يدعى عمر.م، ويبلغ من العمر 17 عاما، مقيم بقرية ميت الخولى مؤمن دائرة المركز، مصابا بطعنة نافذة فى الصدر من الناحية اليسرى، وتوفى فور وصوله.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز الثانى لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص وسؤال مرافقيه اتهموا زميله ويدعى ف.س.م.، بتسديد طعنة نافذة له فى القلب تسببت فى حدوث إصابته التى أودت بحياته، وذلك أثناء وجوده بمنطقة البحر الصغير بالقرية، وذلك على إثر خلاف بينهما.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة.