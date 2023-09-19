ضبط المتهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، متهما بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، خلال مشاجرة نتيجة خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخصا آخر، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابته.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.