ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص في الإسكندرية

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص و لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وتم التحفظ على 135 كرتونة معجون صلصة بداخل كل كرتونة 12عبوة بإجمالي كمية قدرها 1620عبوة, 120 كرتونة خل ابيض طبيعي بداخل كل كرتونة 12 زجاجة بإجمالي كمية قدرها 1440 زجاجة خل, 400 كجم معجون صلصة بداخل 2 برميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات ومشكوك في سلامتها 70 كرتونة سمن زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 1750كم مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.