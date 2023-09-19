محمود العوامى من الأقصر: ندعم ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لانتعاش السياحة

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الشاب محمود العوامى من مدينة الأقصر، الشكر والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى، على خطواته عبر السنوات الماضية فى دعم حركة السياحة بعاصمة الحضارة المصرية الأقصر، حيث تم عمل سلسلة من المشروعات القومية الأثرية بالمعابد وأبرزها مشروع طريق الكباش وتطوير المعابد ومحور سمير فرج الذى يتم إنشاؤه حاليًا وغيرها من الإنجازات التى ساهمت فى زيادة حركة السياحة مؤخرًا.

وأضاف العوامى، لـ"اليوم السابع"، أنه وكافة الشباب العاملين بالقطاع السياحى يدعمون الرئيس السيسى فى مسيرته مستقبلًا، حيث أن المحافظة بدأت تزدهر وتستقر فى القطاع السياحى، موضحًا أن السياحة أساس نجاحها الاستقرار فالأقصر عانت كثيرًا من تدهور الحال بعد أزمات 2010 و2011 وغيرها، ومع عهد الرئيس السيسى والمشروعات المتميزة بالقطاع السياحى أدت لإزدهار كبير فى حركة السياحة ولذلك يدعم الجميع من أبناء الأقصر خصوصًا الرئيس لتستمر فترات الاستقرار والتميز السياحى والأثرى فى الفترة المقبلة.

وأكد الشاب محمود العوامى، أنه بجانب النهضة فى القطاع السياحى فقد حصلت الأقصر على مشروعات كبيرة فى عهد الرئيس السيسى أبرزها مشروع التأمين الصحى الشامل الذى ساهم فى خدمة الجميع بأقل الأسعار التى تناسبهم، فقد كانت الأسرة قديمًا تحتاج لقرض للولادة ولكن فى ظل الرعاية الصحية أصبحت الولادة أبسط الأمور بأقل التكاليف بجانب العمليات الجراحية النادرة فى كل المستشفيات بالمحافظة، وكذلك مشروع حياة كريمة الذى ساهم فى دعم القرى والنجوع لكى تنعم بحياة كريمة، ولذلك الجميع يقفون خلف الرئيس فى مسيرتهم ويدعمونه فى الانتخابات المقبلة.