محافظ بورسعيد يشارك فى صلاة الجنازة على جثمان شقيقة رئيس النادى المصرى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، المصلين على شقيقة رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ولفيف من الشخصيات العامة.

وغاب كامل أبو علي، عن مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الاخير في مقابر بورسعيد، وذلك لتواجده خارج البلاد.

وتوفت صباح اليوم الثلاثاء، شقيقة "أبو علي"، وأعلن بعدها أحمد عصام شعبان، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن جنازة شقيقة كامل أبو علي ستُشيع عقب صلاة العصر من مسجد عبد الرحمن لطفي بشارع 23 يوليو نطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

وأوضح أنه سيتم الدفن في مقابر الأسرة بنطاق حي الزهور، على أن يكون العزاء بالمنزل خلف مدرسة القناة الإعدادية بنين في بورسعيد.