محافظ الغربية يترأس لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية لاختيار أفضل 18 مشروعا

الغربية - عادل ضرة

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، اجتماع لجنة تقييم المشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة، تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وتنوعت المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة في مجالات الطاقة النظيفة، المدن المستدامة، الهيدروجين الأخضر، الأساليب الذكية الحديثة في تجميع وإعادة تدوير المخلفات، النقل الأخضر الذكي، الري الذكي.

وأوضح محافظ الغربية أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغت 248 مشروعا منها 40 مشروعا مكتملا لمختلف الفئات الست، وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم، مشيرا إلى أن لجنة التقييم قد بدأت أعمالها من يوم 11 سبتمبر الماضي، على أن تنهي اللجنة أعمال التقييم لكافة المشروعات يوم الخميس القادم.

وأشاد المحافظ بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة الغربية، حيث يتم التقييم وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي)، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمى.

يذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقا لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر المكون التكنولوجي الذكي القابلية للتكرار - تمكين المرأة - الجدوى الاقتصادية - الأثر المستدام) المشروعات المنافسة تضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة «خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة» – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)، جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الغربية، أساتذة بكليات الهندسة والعلوم والتجارة من جامعة طنطا، المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية – الاتصالات - البيئة، منسق المبادرة بالغربية، مدير إدارة البيئة.