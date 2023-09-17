استمرار تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "المرحلة الثانية" بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تواصل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ، المقابلات الشخصية، للمشاركين والمتقدمين، وكذلك تقييم المشروعات، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تكونت اللجنة المشكلة من محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ومنسق المبادرة، وأحمد سامي شبل، وهاجر عبد الهادي عبد الهادي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم محمد ابو حسن، وممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل عبد الصمد الصيرفى ممثل وزارة البيئة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة وأستاذ الاقتصاد بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ، وجرى اليوم الأحد، تقييم عدد من المشروعات بالفئة المتوسطة وفئة المرأة، واستبعاد عدد من المشروعات بفئة المشروعات الكبيرة والصغيرة والمشروعات الناشئة وغير الهادفة للربح والمرأة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي "Cop 28 "، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم .مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المرحلة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحاً كبيراً، وتم اختيار 6 مشروعات يمثلون المحافظة، مؤكداً حرص الدولة على إطلاق مرحلة ثانية، لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030.

حيث المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتضمن ستة فئات تشمل " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.



أحد المشروعات المقدمة



الحضور من المتقدمين



تقييم الاعمال المقدمة من المشاركين في المبادرة



جانب من الحضور