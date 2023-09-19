محافظ الإسماعيلية يستعرض مقترح الخطة المستهدفة للمجلس القومى للسكان

شهد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض مقترح الخطةِ السنوية التنفيذية والمستهدفة للمجلس خلال العام القادم 2023/2024 بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مقررة المجلس الإقليمى للسكان بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن وممثلى الجهات المعنية بالقضية السكانية.

فى بداية الاجتماع، استعرضت مقررة المجلس الإقليمى للسكان بالإسماعيلية توصيات المجلس السابق والذى عقد فى الخامس والعشرين من يونيو 2033، حيث أكدت على بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه فى حيز التنفيذ الفعلى، مؤكدة على تحقيق نِسب أعلى فى جميع المحاور مقارنة بالعامِ الماضي.

وتضمنت محاور الخطة محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة.

كما عرضت مقررة المجلس القومى للسكان تقييم الأنشطة السكانية للخطة السنوية 2022/2023 لمحافظة الإسماعيلية حيث بلغ عدد قوافل الصحة الإنجابية 28 قافلة بنسبة تنفيذ 100%، و1084 عيادات متنقلة بوزارة الصحة، و198 ألفًا و565 زيارة منزلية بنسبة تنفيذ 95%، وفى مجال الأنشطة التوعوية التى يقوم بها المجلس القومى للسكان بالتعاون والتنسيق مع المديريات الخدمية بالمحافظة، بلغ عدد الندوات 7 آلاف و887 ندوة بعدد حضور 110 آلاف 834 مواطنا.

وفى مجال الأنشطة التدريبية، تم تنفيذ 114دورة تدريبية بإجمالى 2603 متدربين، وفى مجال فصول محو الأمية، تم تنفيذ 4 آلاف و482 فصلًا لمحو الأمية وإجمالى عدد الذين تم محو أميتهم 16 ألفًا و825 مواطنًا. وفى مجال المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بلغ 40 مشروعا.

وأشارت مقررة المجلس خلال الاجتماع، إلى تطور نسبة الإنجاز ومعدل الحماية المحققة ونسبة المستهدف لإجمالى السيدات المتزوجات ومعدل التغير خلال الفترة من 2018 حتى 2022بنسبة 31.5%. وفى عام 2022، بلغ معدل المواليد 21.8 ومعدل الوفيات 5.9 ومعدل الزيادة الطبيعية 15.9، خلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الإيجابيات والسلبيات للخطة السنوية السابقة للمجلس القومى للسكان.

كما عرضت مقررة المجلس القومى للسكان الخطة التنفيذية السكانية للمحافظة 2023/2024.

كما أثنى محافظ الإسماعيلية على الدور المميز للرائدات الريفيات من خلال حجم الزيارات المنزلية التى قُمن بها والتى فاقت المتوقع، نتيجة التنسيق الكامل وربط جميع خدمات التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية مع الرائدات الريفيات للتوعية المباشرة للسيدات فى كل مكان.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، إمكانية تطوير المعرض الدائم المقام بحديقة الفيلة بحى ثالث الإسماعيلية من خلال اقتراح سُبل للتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية؛ لتيسير عروض من شركات تجارية لتوفير منتجات بأسعار مناسبة، وذلك بهدف زيادة إقبال المواطنين على المعرض.

ومن جانبه أشار محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة لبحث إمكانية تطوير المعرض الدائم حيث أن الهدف الأساسى منه هو تمكين المرأة المعيلة وزيادة دخلها.

وفى ختام اللقاء، أكد "بشارة" على تقدير المحافظة لجهود المجلس القومى للسكان والجهات الشريكة فى تحقيق النسب المرتفعة للتنفيذ الفعلى، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وطرح مقترحات جديدة للدفع نحو تميز الأداء وبذل المزيد من الجهد والتوعية اللازمة للمجتمع الإسماعيلى حيال القضايا السكانية.