محافظ الإسكندرية يتفقد إنشاء كوبرى الربط بين شارع السادات 45 والدولى الساحلى

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، اليوم، سير العمل بمشروع إنشاء الكوبرى الرابط بين شارع 45 (السادات) والطريق الدولى الساحلى، والمقرر إنشاؤه بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية عند تقاطع شارع السادات (45) وشارع مصطفى كامل، ولتسهيل حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولى الساحلي- طريق مصطفى كامل فى اتجاهى الساعة والمعمورة) والعكس، والقائم على تنفيذ المشروع، جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال التفقد؛ أكد المحافظ، أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها بالمدينة؛ حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفى كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلًا رئيسيًا لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولى الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف الشريف، أن الكوبرى سيتم إنشاؤه على مستويين بإجمالى أطوال 2 كم، ومن المقرر تنفيذه خلال 18 شهرا، وقد تم البدء فى عمل أسفلت للطرق البديلة لعدم تعطيل حركة المرور خلال فترة إنشاء الكوبري. مشيرا إلى أن الكوبرى سيعمل على تيسيير حركة المرور من الكورنيش إلى (الطريق الدولى الساحلى - طريق مصطفى كامل فى اتجاهى الساعه والمعمورة) والعكس.

شهد الجولة، اللواء عصام الغرابلى نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، اللواء محمد سحلول رئيس حى منتزه أول، والدكتورة رباب مدنى رئيس حى منتزه ثان.