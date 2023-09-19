وقالت كاميكاوا يوكو وزيرة خارجية اليابان بصفتها رئيسة مجموعة السبع هذا العام، حسب ما نشرته الخارجية اليابانية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إن أعضاء المجموعة أعربوا عن أملهم فى أن تمارس الصين ضغوطها من أجل انسحاب فورى وكامل وغير مشروط للقوات الروسية من أوكرانيا.

كما رحب الوزراء بمشاركة الصين فى الاجتماع بشأن أوكرانيا في جدة وقاموا بتشجيعها كذلك على دعم السلام العادل والدائم، بما في ذلك من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا.

ولم يشر البيان المشترك لمجموعة السبع إلى دولة بالاسم، إلا أنه قال إن أعضاءها "دعوا مجددا أطراف ثالثة لوقف أي وكل مساعدة للحرب العدوانية الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة".

