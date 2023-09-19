اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 06:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات مع الكويت

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:47 م
مجلس القضاء الأعلى العراقي يؤكد أهمية احترام الاتفاقيات مع الكويت رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، أهمية احترام وتنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين بغداد والكويت.
 
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس القضاء العراقي ـ فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، بأن التأكيد زيدان جاء خلال المباحثات التي أجراها زيدان مع سفير دولة الكويت لدى بغداد طارق الفرج لبحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة في المجال القضائي.
 
وشدد زيدان خلال اللقاء، على عمق العلاقة التاريخية مع الدولة الشقيقة وتقدير بلاده لكافة المواقف المشرفة التي قامت بها دولة الكويت في مساعدة بغداد في التخلص من "النظام الدكتاتوري".

العراق

مجلس القضاء الأعلى العراقي

فائق زيدان

الكويت



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