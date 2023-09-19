ماجد الكدواني معتذرا عن عدم حضور حفل مهرجان المسرح العربي: كان نفسي أنول شرف التواجد

وأضاف الكدواني في مقطع مصور نُشر خلال حفل الختام مساء اليوم الذي أقيم بدار أوبرا الإسكندرية: "أتوجه بالشكر الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة نبيلة حسن، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وصديقي الأمين الوفي اللي باذل مجهود رائع محمد عصمت مدير المهرجان".

وتابع: "أشكر أعضاء لجنة التحكيم دكتورة أميرة عبد الرحمن وهي من الناس اللي ليهم أفضال عليا وصديقي وأخي الحبيب كريم عرفة".

كما توجه بالمباركة للفائزين متمنيا لهم دوام النجاح، مختتما: "إن شاء الله إن عيشنا وكان لينا عمر هيجي يوم ونتقابل مع بعض".