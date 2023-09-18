تكريم هاجر الشرنوبى وكريم الحسينى فى ختام مهرجان المسرح العربى.. صور

وقال الفنان كريم الحسينى أنه يعتز جدا بهذا التكريم ، خاصة وأنه من أكبر الداعمين لطلاب المعهد بالإسكندرية ، واصفا بأنهم يجيدون التمثيل جدا وأحيانا يتفوقون على طلاب المعهد بالقاهرة، متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.

فيما أعرب هاجر الشرنوبى، عن سعادتها بالتكريم خاصة وهى ابنة الاسكندرية، وخريجة المعهد العالى للفنون المسرحية، وتقدمت بالشكر لقيادات المعهد ولاصدقائها وذويها.

فيما أعتذر الفنان ماجد الكدوانى، عن الحضور حفل الختام لظروفة خارجة عن إرادته، وبث المهرجان رسالة رقيقة من الفنان يدعم فيها طلاب المعهد ويتمنى لهم التوفيق.

وأقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن واحتضنتة الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر.

وشهدت دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم، فاعليات ختام مهرجان المسرح العربى فى دورتة الرابعة ، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن واحتضنته الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر. وبدأ حفل الختام بدقيقة حداد على روح الفنان أشرف مصيلحى، بحضور الفنانين المكرمين، عمرو عبد الجليل ، وهاجر الشرنوبى، وقيادات أكاديمية الفنون ، وشهد حفل الختام استعراضات غنائية وعرض مسرحى لطلاب الأكاديمية. والمهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى إسم الدكتور سامي عبد الحليم. وأعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي ، عن أسماء المكرمين وهم الفنانين: «حسام داغر، هاجر الشرنوبي، كريم الحسيني». واضاف مدير مهرجان المسرح العربي، أن المهرجان يكرم في حفل الافتتاح على مسرح مكتبة الاسكندرية الفنان حسام داغر، على أن يُكرم الفنانين الآخرين في حفل الختام.